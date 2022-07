Porti, a Catania riapre parte del molo di Levante

Dal prossimo lunedì, riapre parte del Molo di Levante del Porto di Catania. I cittadini potranno, così, riappropriarsi di una parte delle passeggiate sul mare più amate da chi il mare lo ha dentro e vuole viverlo liberamente ovunque, anche al porto, proprio per quel desiderio di interazione fra porto e città di cui tanto si parla e che il catanese ha nel cuore. La riapertura del Molo avverrà, come anticipato dopo la sua chiusura, per gradi, così come concordato con il Comune di Catania. Lo rende noto l'Autorità portuale (AdSP) Mare Sicilia Orientale. Per i soli orari diurni, la riapertura coinvolgerà la parte di molo che si estende per 450 metri a partire dalla radice.

Entro fine luglio, salvo inauspicati imprevisti, la riapertura sarà totale, ma sempre negli orari diurni, infatti la fornitura e posa dei new jersey continua costantemente da parte della Ditta incaricata. "Ringrazio la cittadinanza catanese - dice il presidente dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina - per la pazienza finora avuta, e per aver dimostrato in molte occasioni di capire l'importanza dell'iniziativa di chiudere il molo per la sua messa in sicurezza. Mi sento in dovere di ringraziare anche gli uffici tecnici dell'Ente, il cui personale ha collaborato e sta collaborando con solerzia ed entusiasmo alla rapida messa in sicurezza del Molo di Levante, permettendomi di tener fede alla parola data alle istituzioni ed alla cittadinanza".

"Lo ha fatto senza sottrarre tempo ad altre attività strategiche pur avviate in questo periodo, come il cantiere della darsena traghetti e l'appalto della manutenzione del molo di levante, un lavoro di squadra rende processi e tempistiche più efficienti e veloci ed è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo finale".