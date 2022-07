Dolce & Gabbana, evento d'alta moda a Siracusa: top secret sugli investimenti

Dolce&Gabbana celebra il decennale della sua Alta Moda scegliendo le atmosfere di Siracusa e il suo territorio. Saranno cinque serate di eventi che stanno richiamando l'attenzione di tutto il settore e della stampa internazionale: più di 80 testate e oltre 700 ospiti da tutto il mondo. Per l'intero progetto la casa di moda ha messo in campo un significativo investimento: non ci sono cifre ufficiali, ma sarà il più importante da quando i due stilisti hanno deciso di portare la loro Alta Moda in giro per l'Italia. Il punto sugli eventi dei prossimi giorni è stato fatto stamattina in una conferenza stampa, nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio, alla quale hanno preso parte i sindaci di Siracusa e Pachino, Francesco Italia e Carmela Petralito, e Alfonso Dolce e Fedele Usai, rispettivamente Amministratore Delegato e Group Communication and Marketing Officer di Dolce&Gabbana.

Sabato, in piazza Duomo a Siracusa e domenica, nel borgo marinaro di Marzamemi ci saranno i due eventi più attesi: le sfilate di Alta Moda - collezione donna - e Alta Sartoria - collezione uomo.

Lunedì si tornerà a Siracusa per un evento di chiusura al Castello Maniace. "Siamo felicissimi - ha detto il sindaco Italia - di ospitare qui il decennale dell'Alta Moda di Dolce&Gabbana, un evento che è il frutto di un lungo lavoro. Quando, lo scorso autunno, mi è stato comunicato che Siracusa poteva essere la città scelta per il decennale ho capito che era un'occasione da non perdere e ci siamo messi subito al lavoro affinché tutto si realizzasse. Non sarà solo una serie di appuntamenti mondani ma un grande evento culturale perché saranno presentate creazioni esclusive e tutte ispirate al nostro territorio. Per noi, dunque, non solo un evento straordinario sotto il profilo del marketing e della comunicazione ma il racconto della nostra storia e della nostra identità nel segno della bellezza. Va sottolineata - ha concluso il sindaco Italia - la presenza di importanti celebrity:

hanno accettato l'invito certamente per il rapporto che le lega a Dolce&Gabbana ma anche perché sono state ben felici di venire in Sicilia e a Siracusa".

I numeri forniti in conferenza stampa danno l'idea dell'investimento. Sono stati prenotati 1.690 pernottamenti in 20 strutture alberghiere; sono 900 i lavoratori impegnati, 600 dei quali di indotto locale per un totale di 40 aziende; altre 150 aziende tra catering e bar oltre a quelle agricole che forniranno le materie prime per la ristorazione. "Uno sforzo enorme dal punto di vista organizzativo - ha aggiunto il sindaco Italia - che stiamo portando avanti sostanzialmente senza pesare sulla città.

Solo nella giornata di sabato ci sarà qualche restrizione perché la Ztl entrerà in vigore alle 13, invece delle 17, e per motivi di sicurezza, nelle ore dell'evento, potranno accedere in piazza Duomo solo i soggetti autorizzati".