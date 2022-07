Polo industriale di Siracusa: programmato vertice al Ministero dell'Industria

"Il Polo industriale di Siracusa avrà la massima attenzione del governo nazionale e ho già la rassicurazione del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, per trovare una situazione strutturale alla crisi. Giovedì prossimo, su mio input, ci incontreremo al MISE proprio con Giorgetti e con me ci sarà l’assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano. Il polo industriale siracusano ha risentito delle sanzioni imposte alla Russia, noi garantiremo le soluzioni per favorire la continuità delle aziende che vi operano e preservare tutti i posti di lavoro, un concetto che tra l’altro proprio il ministro Giorgetti ha recentemente spiegato in Parlamento". Lo afferma il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo.