Droga, 12 arresti tra Puglia, Basilicata e Sicilia

Sgominata dalla Guardia di finanza di Bari un'associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti: i finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito in Puglia, Basilicata e Sicilia un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali - emessa dal Gip, su richiesta della Dda barese - con cui sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di 12 persone (di cui 3 in carcere e 9 agli arresti domiciliari). Sequestrati beni per un valore di oltre 200 mila euro.