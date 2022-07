Regionali, martedì prossimo Caterina Chinnici a Siracusa: corre per le primarie

Sarà il Presidente provinciale del Pd di Siracusa, Paolo Amenta, martedì 19 luglio 2022 alle 11,30 presso il Parco delle Fontane di Viale Scala Greca 325 a Siracusa, a presentare e ad aprire l’incontro con l’europarlamentare Caterina Chinnici, candidata del Partito Democratico alle Primarie per le Presidenziali della Regione Sicilia. “Siracusa, tra industria, turismo e sviluppo sostenibile: il ruolo della Regione”, questo il tema dell’incontro al quale sono invitati a partecipare iscritti e non iscritti al PD.

Il Presidente Paolo Amenta, nell’invitare tutte le strutture del Partito al massimo impegno affinché si coinvolgano quanti più cittadini residenti in Sicilia, iscritti e non iscritti, ricorda che alle Primarie si può votare dai 16 anni in su, registrandosi, entro le ore 23:59 del 21 luglio 2022, sul sito www.presidenziali22.it inserendo un documento d’identità in corso di validità (con fotografia) e un numero di telefono mobile, per poter votare, attraverso la piattaforma online SkyVote, dalle ore 8:00 alle ore 22:00 del 23 luglio 2022, e scegliere il candidato alla Presidenza della Regione, dando valore al voto democratico e alla candidatura di Caterina Chinnici.