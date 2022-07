Crisi area industriale di Siracusa, i leghisti vanno a bussare al Mise da Giorgetti

"Importante incontro stamattina al ministero dello sviluppo economico per discutere principalmente dell’area di crisi industriale a Siracusa. La disponibilità e l’impegno del ministro Giancarlo Giorgetti sono stati totali e di questo lo ringrazio. Con me l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, il deputato regionale della Lega Sicilia Giovanni Cafeo, il responsabile della Lega Sicilia in provincia di Siracusa Vincenzo Vinciullo e il sindaco di Priolo Pippo Gianni. Nei prossimi giorni al Ministero dello Sviluppo economico si insedierà un tavolo tecnico per individuare in tempi brevi una soluzione. Un’attenzione particolare verrà riservata, visti gli ultimi eventi, al polo industriale di Siracusa e Priolo ma senza trascurare le altre questioni aperte che riguardano la nostra regione a partire da Gela e Termini Imerese. In questa fase politica complessa e confusa noi lavoriamo per trovare e realizzare le soluzioni migliori che garantiscano i posti di lavoro, fermino la crisi e rilancino le aree industriali siciliane".