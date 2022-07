Caltanissetta, Forza del Popolo presenta il candidato alla Presidenza della Regione Sicilia

Forza del Popolo di Caltanissetta presenterà il suo candidato alla carica di Presidente della Regione Siciliana. Sarà l'avvocato Lillo Massimiliano Musso a condurre per FdP la sfida elettorale per la più alta carica della Regione. Musso sarà presente alla conferenza nissena per rispondere alle domande dei giornalisti e dei cittadini. Classe 1976, sposato, padre di cinque figli, è avvocato cassazionista noto a livello nazionale come fondatore di Mille Avvocati per la Costituzione, nonché come segretario generale del partito Forza del Popolo. L’evento si svolgerà presso il B&B Uliwood di Caltanissetta in viale Stefano Candura n. 58, in zona Pian del Lago. Musso ha dichiarato: "Abbiamo deciso di intitolare la nostra campagna elettorale "Presidente di Sicilia" per ricordare a noi e a tutti che la Sicilia ha bisogno di un Presidente e non di sindaci. Il Presidente della Sicilia siede al tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come prevede lo Statuto della Regione Siciliana, che peraltro gli conferisce facoltà straordinarie che, se ben esercitate, possono risollevare le sorti della Sicilia e dei siciliani. Abbiamo le idee chiare e le comunicheremo in conferenza stampa confidando sulla preziosa attenzione dei giornalisti. Apriremo una campagna elettorale molto intensa". Nel frattempo, il comitato elettorale ha varato il sito internet della campagna all'indirizzo www.presidentedisicilia.it.