Catania, rissa tra giovani locali e siracusani: 7 Daspo Willy

In relazione ai disordini avvenuti nei mesi scorsi nel piazzale antistante il "Bowling" di Viale Kennedy a Catania, quando due gruppi di diversi giovani partecipavano ad una accesa rissa, il Questore di Catania, dopo gli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine, valutata la pericolosità sociale del comportamento, al fine di garantire la sicurezza pubblica ed evitare il ripetersi di ulteriori episodi che possano mettere a rischio l’incolumità dei giovani avventori dei locali della “movida” catanese, ha emesso sette misure di Prevenzione del Divieto di Accesso al locale ove si è verificata la lite e vie limitrofe e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti, a carico dei protagonisti della rissa, alcuni di Catania, altri della provincia di Siracusa, per 1 anno, a carico di sette persone di età compresa dai 24 ai 30 anni ed un 37enne.

Il Divieto è stato esteso a tutti i locali pubblici ricadenti nella medesima zona, indicati nel Daspo.

In particolare, nell’ambito dei servizi per contrastare la “mala-movida”, alcune pattuglie delle Volanti, allertate dai cittadini tramite diverse segnalazioni pervenute su linea 112, intervenivano in viale Kennedy, nel piazzale antistante il Bowling, ove identificavano alcuni giovani, tra cui alcuni di altra provincia, che presentavano vistose ferite conseguenti ad una violenta colluttazione, scaturita da futili motivi, che avevano avuto poco prima con un gruppo di giovani catanesi. Grazie alla visione delle immagini acquisite dai sistemi di video sorveglianza, presenti sul posto, e ad un appartenente alle Forze dell’Ordine che, libero dal servizio, si trovava presso il medesimo locale, si riusciva ad identificare tutti i partecipanti alla rissa che veniva denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Come previsto dalla recente normativa del Decreto Legge 130/2020, volta a tutelare la sicurezza di determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico e contrastare episodi di violenza, di disordini all’interno o davanti a locali pubblici, è stato applicato il Daspo Willy (dal nome dello sfortunato ragazzo rimasto vittima a Settembre 2020 di un pestaggio davanti ad un bar di Colleferro) cioè il divieto di accedere ai locali e stazionare nei luoghi antistanti. L’eventuale violazione comporta una sanzione penale, infatti è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila.