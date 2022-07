Il sindaco di Rosolini riapre in anticipo il mercato quindicinale

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, è pronto a firmare l'ordinanza di revoca e quindi di riapertura del mercato quindicinale di viale Aldo Moro. Lo farà lunedì alla riapertura degli uffici comunali, revocando il provvedimento numero 28 dello scorso 27 aprile al quale era stato costretto a ricorrere per motivi igienico – sanitari e per la tutela del decoro urbano.

La 'Fiera' tornerà ad essere operativa sulla 'quattrocento metri' da venerdì 22 luglio con nuove regole e con nuovi servizi aggiuntivi, dopo l'ultima riunione tra il capo dell'amministrazione comunale ed i rappresentanti degli ambulanti. “

Così come abbiamo sempre fatto – dice il sindaco – consegneremo l'area mercatale pulita ed alla fine della 'fiera' la rivogliamo nelle stesse condizioni. Non possiamo pretendere di trovare gli spazi tirati a lucido, ma non certamente trovare escrementi umani per strada e spazzatura dappertutto. Gli ambulanti a posto fisso si sono impegnati a fare la raccolta differenziata dell'immondizia”.

Tre le novità apportate dall'amministrazione Spadola: la presenza di due gabinetti chimici, i controlli della polizia municipale per gli spazi-parcheggio e la presenza di un presidio sanitario in viale Aldo Moro della 'Misericordia' che funzionerà dalle 8 alle 13.

“Voglio ringraziare il governatore della Misericordia di Rosolini, Nino Savarino per la collaborazione – conclude Spadola – Avere un'ambulanza con il personale sanitario al mercato è una garanzia per i cittadini e gli stessi operatori economici”.