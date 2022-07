Pedara, debutto siciliano per il pianista e compositore Daniel Hyunwoo Evans

Dalla frenetica Londra, in cui il pianista Daniel Hyunwoo Evans ha sviluppato il suo talento, alla scena internazionale d’Europa, Stati Uniti e Asia dove da diversi anni fa apprezzare le sue doti, il passo è stato breve. Primo premio all’Euregio Piano Award, podio alla Scriabin International Piano Competition, il musicista inglese è un vero portento capace di spaziare dalla composizione alla direzione, passando per l’improvvisazione classica e jazz. Per la prima volta in Sicilia, il pianista sarà ospite martedì 19 luglio alle ore 20.00 al Vineyard Music Festival, la kermesse organizzata dalla Nova Academia Musica Aetnensis in collaborazione con l’azienda vitivinicola Mondifeso, sita in via Tarderia, 121 a Pedara. Per l’occasione, l’artista ha scelto un programma di grande spessore con cui valorizzare le mille sfaccettature del suo talento: dalla poderosa Sonata per pianoforte in la maggiore D.959 di Franz Schubert alla Goyescas di Enrique Granados, sul cui tema lo stesso Hyunwoo Evans ha costruito una superba improvvisazione.