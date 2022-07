Regionali, nel Centro destra salgono le quotazioni di Prestigiacomo presidente

Alla luce della situazione politica nazionale, sarebbe più facile "una saldatura dell'alleanza" di centrodestra "anche in Sicilia perché Fdi, Fi e Lega non potrebbero andare uniti alle politiche e separati un mese dopo alle Regionali", riporta un articolo del Giornale di Sicilia, in edicola oggi.

Il coordinatore forzista Gianfranco Micciché "starebbe provando ad accelerare i sondaggi con gli alleati per spingere verso la candidatura di Stefania Prestigiacomo". Avrebbe avuto l'ok dell'ex ministro siracusano, ma "tutto dipenderà dal vertice tra Berlusconi, Salvini e Meloni che inevitabilmente slitterà a dopo le decisioni di Draghi".