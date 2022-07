Rotary Pachino, Francavilla è presidente: subito screening a Portopalo

Anno rotariano 2022/23 Rotary Club Pachino. Con la cerimonia del passaggio della campana si è insediato il nuovo Presidente Salvatore Francavilla. La cerimonia ha visto la presenza di numerose autorità rotariane tra cui tutti i presidente dell’area aretusea che conta ben 7 Club e l’assistente del Governatore Orazio Agrò del distretto 2110 Sicilia-Malta, Franco Tabacco. Presente anche Giuseppe Vasquez assistente del Governatore per l’anno rotariano 2021/22 Gaetano de Bernardis. Il nuovo direttivo sarà composto da Carmelo Melfi in qualità di Vicepresidente, Enzo Lauretta in qualità di Prefetto, Laura Buggea Segretario di Club, Corrado Corindia Tesoriere, dai consiglieri Rosalba Savarino e Piero Scala, dal presidente designato per l’anno 2023/24 e dal presidente uscente anno 2021/22 Antonio Aruta. Dichiarazione del Presidente Salvatore Francavilla: dopo due anni di limitazioni dovute al Covid, nella speranza che questa nuova ondata possa essere fermata, auspico un ritorno alla normalità in modo da potere realizzare numerose attività di servizio nel territorio. Il mio interesse è rivolto soprattutto alle nuove generazioni per incoraggiarle a scoprire il valore del volontariato e del servire al di sopra di ogni interesse personale oltre ad essere cittadini del mondo. Iniziamo subito con una attività di service già da Domenica 17 luglio dalle ore 9:30 nel comune di Portopalo di Capo Passero nella Terrazza dei due mari, detta anche comunemente Scalo Mandria, in cui il Rotary club Pachino sarà impegnato in una giornata di servizio Rotariano nell'ambito della tematica "prevenzione e cura delle malattie" Il servizio consisterà nel monitoraggio delle malattie causate dalla incauta esposizione al sole che può provocare tumori della pelle e melanomi. Allo screening, effettuato in collaborazione con l’ASP di Siracusa, saranno presenti il Primario di Oncologia dell'Ospedale Umberto Primo di Siracusa dott. Paolo Tralongo, l’oncologo dott.ssa Annamaria Dimari e l’oncologo dott Fabrizio Romano, quest’ultimo socio del Rotary club di Augusta. Inoltre sarà presente una associazione dei guariti di melanoma e il dott. Montoneri, che approfitterà dell'occasione per effettuare dei tamponi gratuiti a chi ne farà richiesta insieme ai medici soci del Club che intendono partecipare.

S.D.