Regionali, 50 sindaci aderiscono al Progetto di Cateno De Luca

«Nove liste, tre principali e sei di testimonianza, 558 candidati, oltre 50 i sindaci che hanno già aderito al nostro programma e che ufficializzeremo nelle prossime settimane. Sono questi i numeri del progetto De Luca Sindaco di Sicilia. I siciliani sono stanchi delle sedute spiritiche, sia che si chiamino primarie, sia che si tratti di cenacoli nei vari salotti romani del centrodestra. Le primarie dai tempi di Prodi hanno sempre avuto un esito scontato. Il centrosinistra ha vinto in Sicilia solo con Crocetta, ovvero quando le primarie non le ha fatte. Noi oggi siamo al 41 per cento. Per tutto gli altri il problema ormai non è più trovare l'uomo o la donna che siano in condizione di battermi, ma trovare il candidato che possa perdere con l'onore delle armi e cercare di posizionare il più possibile i deputati uscenti». Lo ha detto Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, nel corso di una conferenza stampa a Palermo, dove ha fatto un resoconto del tour che lo ha portato in giro per le nove province siciliane. Davanti a giornalisti presenti e in diretta streaming sono state ufficializzate le adesioni di Igor Gelarda ex consigliere comunale di Palermo, che ha lasciato la Lega per aderire al movimento di De Luca, e Salvatore Sanfilippo sindaco uscente del comune di Santa Flavia. Il progetto De Luca Sindaco di Sicilia prevede tre liste principali "De Luca sindaco di SiciliaSud chiama Nord Giarrusso", "Orgoglio SiculoSicilia Vera", "Sicilia VeraRinascimento Sgarbi". Le sei liste di testimonianza, ovvero di impegno personale di semplici cittadini liberi e qualificati saranno: "Basta Mafie", "Giovani per De Luca", "Lavoro in Sicilia", "Autonomia Siciliana" "Impresa Sicilia" "Terra d'Amuri".