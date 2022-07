Rubano telefonino in un bar di Aci Castello: scoperto il ladro

I Carabinieri della Compagnia di Acireale con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, sono stati impegnati in un’attività di controllo a largo raggio nell’ambito del territorio dei comuni di Acireale ed Aci Castello.

Il dispositivo, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dei reati contro la persona, il patrimonio e alla verifica del rispetto delle norme del C.d.S., è stato attivato nella serata ed ha consentito ai militari di intervenire prontamente a seguito della segnalazione del furto di un cellulare consumato all’interno di un bar ad Aci Castello.

Gli esiti di una breve ma efficace attività d’indagine compiuta estemporaneamente ha consentito ai militari di denunciare per furto un 53enne catanese.

Nel medesimo contesto operativo sono state controllate dai militari anche alcune persone sottoposte presso le proprie abitazioni a misure restrittive.

La predisposizione di pattuglie dislocate in corrispondenza degli snodi viari principale come pure nei due centri urbani ha consentito di identificare una cinquantina di persone e di sottoporre a verifica una trentina di veicoli.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito di sorprendere diversi automobilisti alla guida di veicoli privi della patente di guida, o di copertura assicurativa e di revisione periodica, mentre, un centauro è stato sorpreso alla guida del suo motoveicolo privo del casco protettivo.