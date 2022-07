Non può avvicinarsi alla madre ma lo fa: 25enne arrestato a Francofonte

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un 25enne del luogo per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre.

Il giovane era già stato arrestato a fine giugno per gli stessi motivi e tradotto al carcere di Cavadonna ma, una volta rilasciato, ieri pomeriggio si è recato nuovamente a casa della madre dove ha cercato di aprire con calci e pugni il portone di ingresso senza riuscirci e ha rivolto alla donna parole offensive e minacciose.

I Carabinieri, allertati dalla vittima, si sono recati sul posto ed hanno arrestato l’uomo come disposto dall’Autorità Giudiziaria aretusea.