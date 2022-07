Incidente sul lavoro, si ribalta una gru in strada: morto operaio di Custonaci

Nicolò Giacalone è la vittima di un altro incidente mortale che si è verificato lungo la strada che porta da Custonaci alle cave di marmo. Nicolò Giacalone era un operaio di 36 anni, dipendente di un cantiere.

Secondo quanto ricostruito, il giovane ha perso la vita dopo che il suo mezzo, una gru, si è improvvisamente ribaltata andando a finire sotto la carreggiata. I soccorsi si sono rivelati inutili.

Come dice il Giornale di Sicilia, l’incidente si è verificato precisamente in via Ragusa. I vigili parlano d’incidente sul lavoro ma non è ancora chiara la dinamica della tragedia.