In Sicilia è provvisoriamente chiusa, in corrispondenza dell'innesto con la SS115, la strada statale 514 "di Chiaramonte", al km 26.2, a Licodia Eubea (Catania), a causa di un incidente che ha coinvolto una vettura e una moto. Nell'impatto una persona è deceduta. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.