Ragusani nel Mondo: musica, bellezza e glamour nella ventisettesima edizione

Musica, arte, bellezza e glamour, come ogni anno, anche per la prossima 27esima edizione del “Premio Ragusani nel Mondo” in programma puntuale alle ore 20 il prossimo 30 luglio in piazza Libertà a Ragusa. Grazie al costante lavoro organizzativo del presidente dell’associazione Ragusani nel Mondo, Salvatore Brinch, del direttivo e del direttore Sebastiano D’angelo, la serata di premiazioni sarà arricchita da ospiti, amici e tante sorprese per il pubblico. Focus della manifestazione sarà la premiazione di tre personalità ragusane che si sono contraddistinte nel mondo grazie alla loro professionalità e il loro impegno. A ricevere l’ambito riconoscimento saranno il giudice della Corte Costituzionale Angelo Buscema, il console generale italiano a Karachi in Pakistan, Danilo Giurdanella e il ricercatore scientifico Maurizio Voi, coordinatore di numerosi team di scienziati nella sperimentazione di farmaci antitumorali. Durante lo svolgimento della premiazione, che godrà della conduzione dei giornalisti Caterina Gurrieri e Salvo Falcone, la musica del maestro Peppe Arezzo e della sua orchestra arricchirà il palinsesto della serata con intervalli musicali da sempre apprezzati dal pubblico della manifestazione. Previsto inoltre l’intervento in musica del soprano Manuela Cucuccio che, accompagnata dal fratello Giovanni, primo violinista del Bellini di Catania, canterà celebri arie del belcanto italiano. Ad impreziosire la serata anche la straordinaria partecipazione dell’orchestra sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania la cui esibizione, in apertura di serata, sarà poi seguita dall’intervento del comico Massimo Spata. Ad aggiungere interesse al già ricchissimo palinsesto della manifestazione, ci sarà anche la partecipazione della bellissima Ludovica Cutuli, già Miss Eleganza Sicilia e finalista a Venezia del concorso Miss Italia 2021. Ludovica, studentessa al terzo anno del Corso di Commercio Estero all’Università Ca’ Foscari di Venezia, giovane portabandiera siciliana al concorso di bellezza più famoso e importante d’Italia, ha già confermato la sua piacevole presenza attraverso i canali social. E sempre sui social ha confermato la sua presenza sul palco anche la giovanissima Lucrezia Di Matteo, laureata in psicologia, recentemente eletta Miss Ragusa e adesso in gara nelle selezioni regionali di Miss Italia 2022.

NELLA FOTO, da sinistra: Ludovia Cutuli, Caterina Gurrieri, Sebastiano D'angelo, Lucrezia Di Matteo