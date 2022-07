Tanta paura ma nessuna tragica conseguenza per il conducente di Grande Fiat 500 che oggi pomeriggio poco prima delle 15,30 è rimasto vittima di un incidente autonomo. Il veicolo per cause che sono in corso da parte della polizia municipale, si è ribaltato mentre l'auto procedeva in via Garibaldi. Il conducente ha riportato qualche escoriazione, ma è riuscito ad uscire autonomamente dalla Fiat. Un vero miracolo (foto aeffe)