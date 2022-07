Democrazia partecipata, a Siracusa presentazione progetti

I 13 progetti di democrazia partecipata ammessi a consultazione popolare per l’annualità 2021 saranno presentati in conferenza stampa lunedì 1 agosto, alle 10.30, alla sala “Ferruzza Romano” del Plemmirio, a Siracusa.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre illustrate le nuove modalità di voto che prevedono anche la possibilità di esprimerlo on line attraverso un’apposita piattaforma.

Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l'assessore alla Democrazia partecipata Concetta Carbone, il dirigente del settore Vincenzo Migliore, Giuseppe D'Avella, dell'associazione “Parliament Watch Italia” che ha lanciato il progetto “Spendiamoli Insieme - www.spendiamolinsieme.it - per un buon uso dei fondi per la democrazia partecipata in Sicilia”, ed i referenti dei 13 progetti.