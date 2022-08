Raffadali, rogo doloso distrugge il polmone verde del villaggio della gioventù

Un incendio doloso ha devastato il Villaggio della gioventù di Raffadali. Le fiamme hanno distrutto una vasta area del più grande polmone verde del paese. L'intervento di vigili del fuoco e Protezione civile, arrivati dopo pochi minuti, ha limitato i danni. Il sindaco Silvio Cuffaro ha pubblicato su facebook un video dell'intervento di spegnimento. Tanta rabbia fra i commenti con insulti ai piromani definiti "cattivi, deficienti e senza cervello".

"Volevo rassicurare tutti quelli che mi hanno chiamato e tutti voi - è il commento di Cuffaro -, che al sopralluogo fatto abbiamo registrato “solo” qualche danno al sottobosco. Tutto ciò non mi abbatte, la prendo come una sfida, pianteremo nuovi alberi ampliando la zona boschiva di uno dei posti più belli della nostra Raffadali".

"Quello che è successo stamattina - dice Giuseppe Migliara, responsabile comunicazione della Nuova Dc di Raffadali - è stato un gesto vergognoso. Ci sono voluti decenni per costruire e in un secondo è stato distrutto tutto. Un'area verde con tanta storia dove le persone andavano a prendere una boccata d'ossigeno ora è ridotta in cenere. Non capisco e non comprenderò mai il gesto dell'autore di questo orrore ma spero, e non solo io ma tutto il popolo raffadalese, che a questo posto era molto legato, che il colpevole venga individuato e punito".