Nuovo incarico per monsignor Stagliano ma resta pure vescovo di Noto

Monsignor Antonio Staglianò rimane il Vescovo di Noto, anche se Papa Francesco lo ha nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia. La nomina è stata ufficializzata, come protocollo, dalla Sala Stampa Vaticana e in contemporanea in Cattedrale a Noto dallo stesso Vescovo.

La Pontificia Accademia di Teologia, che ha sede in Via della Conciliazione alle porte della Santa Sede, fu fondata a Roma e ricevette i suoi primi Statuti da Clemente XI nel 1718. Creata come sede delle scienze sacre al fine di formare dei teologi ben preparati, l’Accademia ha la missione di promuovere il dialogo fra la fede e la ragione nonché l’approfondimento della dottrina cristiana seguendo le indicazioni del Santo Padre.

Si tratta, dunque, di un importante incarico per Mons. Antonio Staglianò, inventore della Pop Theology, oltre che un riconoscimento del Papa per i suoi meriti accademici e teologici.

Mons. Staglianò sostituisce l’attuale Presidente Ignazio Sanna, 80enne, già Arcivescovo di Oristano e che dal 2019 guida l’Accademia teologica in Vaticano.