E' stato di quattro feriti il bilancio di un incidente tra un'ambulanza e un'automobile all'incrocio tra viale Strasburgo e via Praga. L'ambulanza era partita per soccorrere una persona in una abitazione. Tra i feriti la più grave una dottoressa del 118 che ha riportato un trauma toracico. Sono arrivati altri colleghi in ambulanza e hanno trasportato la ferita all'ospedale Villa Sofia dove si trova ricoverata.