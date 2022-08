Tromba d'aria a Castelvetrano accompagnata da una bomba d'acqua

Violento nubifragio a Castelvetrano, nel Trapanese. Una tromba d'aria accompagnata da una bomba d'acqua ed una breve grandinata ha procurato notevoli danni. Sradicati due ficus quasi secolari, di cui uno nei pressi della scuola elementare Lombardo Radice. In via Petrarca il forte vento ha fatto volare una tettoia, che ha danneggiato un'auto in sosta. Divelta una finestra nella zona. Allagamenti in via Eleonora Duse, in via Tommaso Lucentini ed in via Partanna ma anche nei pressi della rotonda per Marinella di Selinunte.