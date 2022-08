Gommone in avaria a Castellammare del Golfo: salvati 6 turisti inglesi

I militari della Guardia Costiera di Castellammare del Golfo hanno messo in salvo sei turisti di nazionalità inglese (5 uomini e una donna), a bordo di un gommone di 8 metri con motore in avaria, rimasti in balia del vento e della corrente ad oltre 9 miglia dal porto di Castellammare del golfo, nel Trapanese. La Sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani ha ricevuto una chiamata di soccorso, tramite cellulare satellitare, da parte di 6 turisti inglesi impossibilitati a continuare la navigazione a causa di un'improvvisa avaria al motore fuoribordo del gommone noleggiato a Palermo. Infatti, nel corso del viaggio intrapreso, l'improvviso e inaspettato danneggiamento del motore ha costretto i sei turisti a rimanere fermi a circa 9 miglia a nord del porto di Castellammare, in balia del vento teso e dell'intensa corrente in continua intensificazione nel bel mezzo del Golfo. Il gommone è stato rimorchiato in porto e i turisti sbarcati.