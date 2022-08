Operaio di Siracusa sparito da 24 ore: la sorella fa un appello sui social

Da 24 ore non si hanno più notizie di un operaio di Siracusa del quale si sono perse le tracce. Si tratta di Luca Lorefice, 46 anni, dipendente della Raffineria Lukoil di Priolo Gargallo. C'è molta preoccupazione tra i familiari dell'uomo e degli stessi amici e colleghi. di lavoro. La sorella Mary ha lanciato un appello attraverso i social per chiedere aiuto. Se qualcuno lo ha visto in queste ore, è pregato di mettersi in cotatto con il numero di emergenza 112. Luca Lorefice è considerato un uomo estremamente buono.