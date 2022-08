Un cavo dell’alta tensione, a causa del maltempo, è finito sulla strada che collega Modica a Scicli, in contrada Fiumelato. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Enel per mettere in sicurezza il cavo elettrico ed eliminare il pericolo. La Polizia locale di Modica e quella di Scicli hanno dovuto chiudere al transito l’arteria per consentire i lavori.