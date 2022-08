Terzo polo a Siracusa, Italia Viva e Azione alle Regionali con candidati temibili

Il Terzo Polo fa sul serio a Siracusa e presenta un lista competitiva, in grado di potere superare la soglia di sbarramento del 5 per cento, se non andare oltre. Azione e Italia Viva, puntano su due ex sindaci della provincia ed uno attuale e poi per le quote rosa, ci sarebbero due consigliere comunali, forti e battagliere.

L’allenza tra Renzi e Calenda, in provincia di Siracusa vede una lista anagraficamente giovane e molto credibile, in grado di dare qualche dispiacere a dinosauri della politica, anche di altre province. Per Azione e Italia Viva dobrebbero essere della partita, Giulia Licitra 42 anni, attuale consigliere comunale a Palazzolo Acreide. Per la zona Montana è coordinatrice di Italia viva; Nuccia Burgaretta 51 anni, recentemente eletta al consiglio comunale di Pachino con Fratelli d'Italia, partito dilaniato dalle polemiche a Pachino. Burgaretta, stllista e appassionata di arte , è stata la donna più votata a Pachino nelle ultime amministrative. Ed ancora, Michelangelo Giansiracusa 45 anni, coordinatore provinciale Azione, per la terza volta sindaco di Ferla e capo di gabinetto del sindaco di Siracusa; Saverio Bosco 39 anni, coordinatore provinciale italia Viva, fino a pochi mesi fa sindaco di Lentini, oggi consigliere comunale e personaggio legato a doppio filo all'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo e all'entourage di Alessandra Furnari, coordinatrice renziana, in provincia di Siracusa. Da scegliere l'ultimo candidato. Secondo indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un ex sindaco del Siracusano.