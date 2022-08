Siracusa, operazione mare sicuro della Guardia Costiera: controlli e multe

Nella vigilia di Ferragosto, la Capitaneria di Porto di Siracusa, al fine di garantire nel proprio litorale di giurisdizione la sicurezza e la salvaguardia delle vite umane in mare, ha impiegato 3 unità navali e 3 pattuglie via terra per le attività d’Istituto. Al tal fine si è provveduto all’elevazione di 5 processi verbali per inosservanza all’Ordinanza di sicurezza balneare per un importo complessivo di 1.150 euro.

E’ stato, altresì, deferito all’Autorità Giudiziaria un diportista per inosservanza al Regolamento di esecuzione e di organizzazione della Area Marina Protetta Plemmirio, in transito con l’unità in zona non consentita.