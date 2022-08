Colto da malore mentre fa il bagno a Mondello: morto pensionato 71enne

Un uomo di 71 anni Francesco Paolo La Barbera è morto questa mattina mentre stava facendo il bagno davanti all'Hotel La Torre, a Mondello a Palermo. L'uomo era in acqua insieme alla nipotina di 10 anni. Improvvisamente ha accusato un malore. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata la polizia. Il medico legale ha eseguito l'esame sul corpo. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.