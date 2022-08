Vela, partita da Mondello la regata Palermo - Montecarlo: 37 equipaggi in gara

Condizioni ottimali oggi nel golfo di Mondello per la partenza della Palermo-Montecarlo 2022, la regata di vela d'altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, il club al fianco del Team Luna Rossa Prada Pirelli sia nella vittoria dell'ultima Prada Cup che nella prossima sfida dell'America's Cup, in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda.

Alle 12 in punto, spinte da un bel vento tra i 10 e i 12 nodi d'intensità (320° la direzione), rinforzato subito fino a 16 nodi, le 37 barche della flotta hanno tagliato la linea della partenza posizionata dal Comitato di Regata, gestito dal Race Director Alfredo Ricci, pronte a lanciarsi lungo la rotta di circa 500 miglia che separano il capoluogo siciliano da Montecarlo, intermezzate dal "cancello" posizionato all'altezza delle Bocche di BonifacioUna partenza suggestiva quanto emozionante, sia per i partecipanti che per i numerosi spettatori che hanno assistito, da terra e dal mare, al via della Palermo-Montecarlo. Al momento a flotta - che può essere seguita live attraverso il sistema di tracciamento satellitare YB Tracking, dall'home page del sito www.palermo-montecarlo.it - ha già percorso circa 25 miglia, spinta da un bel vento di maestrale, che dovrebbe rinforzare nell'arco della giornata: al comando Sisi, seguita da Carbonita, Tonnerre de Glen, Lady First 3 e Solano. Al settimo posto lo Swan 42 Spirit of Nerina Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria, con skipper Gabriele Bruni (fratello di Checco).