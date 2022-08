Riposto, la Guardia Costiera sequestra uno stabilimento balneare abusivo

I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto sono intervenuti sul litorale di giurisdizione, in contrada Marina di Cottone del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, dove hanno proceduto al sequestro di uno stabilimento balneare, costituito da strutture amovibili, circa 50 ombrelloni, lettini, natanti e tavolini, che indebitamente occupavano l’arenile impedendone la sua libera fruizione.

Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, per un’area di circa 1.100 metri quadrati complessivi, poiché sprovvisto di autorizzazione.