Calcio, slitta al 18 settembre la partenza del girone I di serie D: Giarre ammesso con riserva

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei 9 gironi del campionato di Serie D, ma ha pubblicato 8 dei 9 calendari, sospendendo quello del girone I, in attesa che venga presa la decisione sul Giarre, al momento inserito tra le squadra partecipanti con la sospensiva. Questa la composizione del girone I: GIRONE I: Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Marignlianese, Vibonese, Giarre* * Società ammessa con riserva in virtù del Decreto TAR Lazio n. 5315/2022 - Reg. Ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale.