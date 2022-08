Valeria Sudano (Catania) e Nino Minardo (Ragusa), sono tra i candidati individuati dalla Lega negli uninominali per la Camera in Sicilia. Mario Barbuto (Palermo) negli uninominali per il Senato. La Lega, quindi, chiude la partita delle candidature nei collegi uninominali di Camera a Senato, in vista delle prossime elezioni – in tutto 68 candidati – confermando gran parte dei suoi uscenti.