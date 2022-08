Workshop d'arte fino al 27agosto a Canicattini Bagni

In un’estate segnata particolarmente dal caldo e dai cambiamenti climatici che stanno piegando il pianeta, fa il suo puntuale ritorno in Sicilia, sull’altopiano ibleo, in Contrada Cugni, tra Canicattini Bagni, Noto e la Riserva di Cava Grande del Cassibile, “Lap_idèo”, il workshop d’Arte curato dall’Agriturismo Stallaini con il patrocinio gratuito del Comune di Canicattini Bagni.

Giunto alla 9° edizione l’originale simposio d’Arte che dal 20 al 27 agosto 202 vedrà protagonisti, come da tradizione, pittori, scultori, fotografi, poeti e narratori di paesaggi ed emozioni provenienti da tutto il mondo, è stato presentato questa sabato presso l’Agriturismo Stallaini, dalla professoressa Loredana La Bianca, da Rosario e Manuela Sarcià, che ne curano l’organizzazione, alla presenza del Sindaco e del Vice Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta e Marilena Miceli che hanno portato anche i saluti del Sindaco di Noto Corrado Figura.