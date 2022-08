Stefania Craxi candidata uninominale di Gela: "Un onore spendermi per l'Isola"

"Sono felice ed emozionata per avere accolto la proposta di rappresentare la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di Gela che abbraccia 65 comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta per il Senato e, al contempo, di concorrere sotto le insegne di Forza Italia in Lombardia. È una candidatura in due realtà strategiche del nostro Paese, realtà a cui sono profondamente legata per storia e impegno. Soprattutto è un grande onore spendermi per la Sicilia, la terra in cui si ritrovano le radici della mia famiglia, l'isola che mi è cara e con la quale i legami sono antichi, rafforzatisi negli anni del mio impegno istituzionale, al servizio delle necessità piccole e grandi, delle tante istanze provenienti dal territorio, e per la quale ho combattuto numerose battaglie di libertà. Non a caso sono, tra l'altro, cittadina onoraria di San Fratello e di Mazara del Vallo, e ne vado profondamente orgogliosa". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Esteri a Palazzo Madama. "La Sicilia - prosegue Craxi - è culla della nostra civiltà, un ponte sul Mediterraneo crocevia dei destini del mondo, una terra cui la storia e la geografia hanno assegnato nel corso dei secoli un ruolo di assoluto rilievo. Il popolo siciliano ha sempre saputo conciliare l'afflato autonomista con il patriottismo repubblicano, il valore delle tradizioni con l'esigenza di aprirsi alla modernità, mettendo in comune sogni, speranze e delusioni che hanno forgiato uno spirito solidale con cui si è rafforzato il sentimento di comunità, ovunque nel mondo. Questo suo essere ponte tra culture e civiltà, il suo spirito accogliente unito alle diffuse difficoltà socio-economiche, la rendono una regione che merita grande attenzione e al contempo grande rispetto, e che pertanto non può essere ancora una volta illusa con retoriche vuote che lasciano il tempo che trovano. Per questa ragione, farò una campagna elettorale pancia a terra, oserei dire vecchio stile, ascoltando i cittadini, le diverse categorie, le forze vive di un territorio tanto vasto quanto bello, sempre confrontandomi con le diverse istituzioni. Chi mi conosce sa che sono una donna dalle forti passioni, che non fa promesse ma che è capace di assumersi responsabilità verso le comunità".