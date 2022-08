Per il ventennale dell'Anffas di Palazzolo Acreide uno speciale annullo postale

Si svolgeranno il 3 e il 4 settembre presso la sala ex biblioteca del Comune di Palazzolo Acreide i festeggiamenti per celebrare il Ventennale della Costituzione dell'Anffas Onlus Sicilia e della Associazione Anffas Palazzolo Acreide. La prima, opera in ambito regionale, si occupa di promuovere la tutela dei diritti delle persone con disabilità e svolge un ruolo di organizzazione e rappresentazione delle persone con disabilità portando la loro voce all'interno delle istituzioni pubbliche, altresì supporta le associazioni locali Anffas presenti nel territorio siciliano.

La seconda, invece, oltre a svolgere il ruolo proprio di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, affianca a questo, l'erogazione di servizi a favore delle persone con disabilità in convenzione con i Comuni della zona montana e con il Distretto socio-sanitario di Siracusa.

In occasione del ventennale Poste Italiane ha approntato un servizio temporaneo con speciale annullo postale che si potrà ottenere sabato 3 settembre dalle 9.30 alle 15.30 presso lo spazio allestito in Piazza del Popolo n.1 (sala ex biblioteca), Palazzo Comunale di Palazzolo Acreide, con relativa cartolina. Il bozzetto dell’annullo postale è stato realizzato da POSTE ITALIANE.