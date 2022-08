Perde il controllo della moto e finisce sull'asfalto: morto a 29 anni a Palermo

Drammatico incidente a Palermo, dove un giovane di 29 anni, Andrea Aiello (nella foto) è morto in seguito a uno schianto in via Lanza di Scalea, a pochi metri dal Velodromo, tornando da Mondello verso la città. Il ragazzo, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, una Kawasaki di grossa cilindrata, ed è stato sbalzato sull'asfalto con un volo che non gli ha lasciato scampo. Sono risultati pertanto inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto per diverse ore la Polizia municipale per i rilievi utili a provare a chiarire la dinamica dell'incidente.