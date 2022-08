In gommone con la cocaina diretti a Stromboli: sorpresi e arrestati

I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A bordo di un gommone da loro condotto, si dirigevano, con atteggiamento guardingo e a luci spente, alla costa dell'isola di Stromboli.

Insospettiti dall'insolita manovr del natante, li hanno bloccati per un controllo. Sottoposti a perquisizione avevano uno zaino con circa 19 grammi di cocaina già suddivisa in più involucri, un bilancino digitale di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. Le successive perquisizioni hanno consentito di recuperare un secondo bilancino digitale di precisione e ulteriore materiale utile per il taglio della sostanza. Il gommone è stato sequestrato, i due messi ai domiciliari.