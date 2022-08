Polizia ferroviaria, carabina e 2 coltelli sequestrati alla stazione di Messina

Intensa attività della Polizia ferroviaria in Sicilia: 2.868 persone controllate, un indagato, 4 minori stranieri rintracciati, 50 veicoli ispezionati e 36 treni presenziati dalle 249 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo, dal 22 al 28 agosto 2022, della Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia.

A Messina, gli agenti della Sezione Polfer hanno denunciato un uomo di 39 anni, perché si è reso responsabile del reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’individuo che trasportava una custodia di tela per arma lunga, aggirandosi con fare sospetto fra i viaggiatori presenti in stazione. Per tale motivo, i poliziotti hanno proceduto al controllo dell’uomo e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una carabina ad aria compressa di libera vendita, di una scatola di piombini occultata nel borsello e di due coltelli che deteneva, uno nella cintura del pantalone e l’altro all’interno della valigia, della lunghezza rispettivamente di 31 e 25 cm. Vista la pericolosità dell’uomo che non ha fornito agli agenti una valida spiegazione sul possesso delle armi, prontamente utilizzabili, al termine dell’attività di polizia giudiziaria, è stato denunciato in stato di libertà per la detenzione delle armi, che sono state sequestrate, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Sono stati rintracciati in tutto il territorio di competenza 4 minori, 1 a Messina e 3 a Palermo, allontanatisi arbitrariamente dalle rispettive strutture di prima accoglienza per minori stranieri, tutti nuovamente collocati in comunità d’accoglienza per minori