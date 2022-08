Covid, torna a salire nel Ragusano il numero dei positivi

Dopo diversi giorni di numeri in costante calo, tornano a salire i positivi al Covid nel Ragusano, Nel bollettino Asp del 29 agosto sono 1.094: 1.078 si trovano in isolamento domiciliare, 16 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti è sempre di 621. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 25 Acate, 42 Chiaramonte, 100 Comiso, 4 Giarratana,

35 Ispica, 249 Modica, 6 Monterosso, 78 Pozzallo, 277 Ragusa, 33 Santa Croce Camerina, 86 Scicli, 143 Vittoria.