Regione Sicilia, Dipasquale (PD): impugnata per intero l'ultima Finanziaria

"Il Governo Musumeci, anche negli ultimissimi giorni del proprio mandato, riesce a confermare la catastrofe che ha rappresentato per la Sicilia in questi cinque anni: il Consiglio dei Ministri ha impugnato l’intera legge Finanziaria regionale chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale. È un fatto gravissimo che causa enormi danni e segue la decisione di appena un mese fa, sempre da parte del Consiglio dei Ministri, di impugnare altre norme contenute nello strumento regionale di Bilancio. Il Governo Musumeci, a luglio, si era difeso sostenendo che si trattava di aspetti assolutamente marginali che non avrebbero avuto effetto sugli equilibri di bilancio della Regione. Avevano talmente torto che il Consiglio dei Ministri si è trovato a dover impugnare l’intera legge. È del tutto evidente che il Governo Musumeci, fino alla fine, ha dato prova di totale incapacità, sotto ogni profilo, e questo per fortuna è l'ultimo misfatto”.

Lo dichiara l’onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, candidato all’ARS, commentando la notizia dell’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri dell’intera legge regionale Finanziaria 2022.