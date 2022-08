Morto ad Avola in un incidente, atteso nulla osta della Procura per i funerali

Manca ancora il nulla osta della Procura della Repubblica di Siracusa, per i funerali di Salvo Bonaccorso (nella foto), 60 anni, morto domenica in un incidente stradale avvenuto ad Avola, mentre si trovava in sella alla sua moto . La magistratura che ha aperto un'inchiesta, prima di dare il via al seppellimento, vuole vederci chiaro sulla dinamica dell'incidente. Salvo Bonaccorso si trovava insieme al figlio, conosciuto come calciatore delle serie minori. Secondo una prima versione, i due hanno avuto uno scontro con un’auto,. Nell’impatto, sono stati sbalzati dalla sella. Violento l’impatto sull'asfalto e per il 60enne ,vani sono stati i tentativi di tenerlo in vita. A due giorni dalla tragedia, è ancora sconvolta la Comunità di Cassibile, paese in cui abitava la vittima.