Regionali, Schifani prepara una convention per il 10 settembre

Una grande manifestazione del centrodestra a Palermo, in programma sabato 10 settembre, al Multisala Politeama, con gli interventi di tutti i rappresentanti dei partiti della coalizione di centrodestra che sarà chiusa dal candidato alla Presidenza della Regione Siciliana Renato Schifani. La convention politica è stata annunciata dal presidente Schifani ospite di "Talk Sicilia" su BlogSicilia.

"Per la manifestazione di sabato 10 ho ricevuto sollecitazioni da tutti i partiti in questa fase di campagna elettorale breve, intensa ed entusiasmante - ha aggiunto -. Sarà un grande momento di partecipazione con tutti gli alleati, anche per parlare pubblicamente del nostro programma. Interverranno i rappresentanti delle forze politiche del centrodestra ed io concluderò, rivolgendomi ai siciliani", ha concluso.