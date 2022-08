Acqua, domani possibili disservizi a Palermo e provincia

Per l'esecuzione di un urgente intervento di manutenzione lungo la condotta "Nuovo Scillato" in corrispondenza della bretella laterale di Viale Regione Siciliana, a Palermo, l'Amap informa che "sarà costretta, dalle ore 6 di domani, a sospendere temporaneamente la consegna idropotabile ai comuni di Bagheria, Ficarazzi e Villabate, nonché ai distretti De Spuches-San Marco-Consolare del Comune di Santa Flavia e al distretto Bandita-Favara-Galletti della città di Palermo", si legge in una nota.

"I lavori di manutenzione - sottolinea la nota - avranno inizio non appena si sarà completata l'operazione di svuotamento della condotta e potranno protrarsi per l'intera giornata, salvo complicazioni. L'erogazione idrica sarà ripristinata a lavori ultimati presumibilmente nella stessa serata di domani e si normalizzerà nelle 24 ore successive. Durante la fase transitoria di riapertura le variazioni di flusso idrico all'interno delle tubazioni potranno determinare una temporanea variazione della torbidità dell'acqua in distribuzione che tenderà a rientrare rapidamente nella norma. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".