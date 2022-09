Il Maestro Giorgio Scarso candidato alla presidenza della Confederazione Europea di Scherma

Il modicano Giorgio Scarso è candidato alla presidenza della Confederazione Europea di Scherma. La notizia è stata ufficializzata dalla Federazione Italiana Scherma. Scarso è stato presidente della Federazione Italiana Scherma da gennaio 2005 a febbraio 2021, Vice Presidente della Federazione Internazionale di Scherma da gennaio 2009 a Ottobre 2016 e Vice Presidente del CONI dal febbraio 2013 al 2016.

Il nome di Giorgio Scarso, oltre ai prestigiosi incarichi a livello di Federazione italiana e di organismi internazionali, è legato alla nascita della scherma a Modica. Nel 1984, infatti, inizia un lavoro di promozione e diffusione che nel giro di pochi anni la porta ad essere una delle società italiane con il maggior numero di tesserati. Si fa carico oltre che della conduzione tecnica della guida della società, impostandone la gestione a livello manageriale.

Riesce grazie al supporto degli enti locali ma fondamentalmente degli sponsor che riesce a coinvolgere, a far sì che l'associazione riesca a farsi carico di tutte le spese di vitto, viaggio ed alloggio dei propri atleti, mantenendo le quote di iscrizioni alla portata di tutti. Grazie a questa politica sportiva la scherma si radica sul territorio tanto da riuscire nel dicembre 2003 ad inaugurare il Palascherma di Modica, unico impianto specifico in Sicilia ed uno dei pochi in Italia. Ad oggi la Scherma Modica vanta 24 Campioni Italiani, 7 titoli nazionali per società e per 6 volte è stata vincitrice del Gran Prix Nazionale. Ne fanno parte anche il Campione Olimpico a squadre 2012 Giorgio Avola e il pluricampione Mondiale dei Maestri Eugenio Migliore. Giorgio Scarso ha gettato le basi per la nascita della scherma anche a Caltagirone, Caltanissetta ed Enna dove oggi operano tre realtà di tutto rispetto.