Maxi sbarco a Lampedusa, 238 migranti a bordo di un peschereccio

Maxi sbarco a Lampedusa dove in serata è arrivato un peschereccio di circa 12 metri, che è stato sequestrato dalla guardia di finanza, con 238 migranti a bordo di nazionalità egiziana, siriana, bengalese e palestinese.

L'imbarcazione, partita ieri sera da Zuara in Libia, è riuscita ad ormeggiare al molo commerciale e i migranti, quasi tutti giovani, sono stati aiutati a scendere dal natante dalle forze dell'ordine.

Prima di loro, dopo un soccorso da parte delle motovedette, nell'isola delle Pelagie, erano giunti oggi in 117. Con due approdi si è arrivati dunque al numero di persone che da giorni, quasi sistematicamente, ogni giorno, approda a Lampedusa.