Pozzallo, l'acqua del pozzo Inchiudenda: il caso all'attenzione del prefetto

E' potabile, a Pozzallo, l'acqua del Pozzo Inchiudenda? Se lo chiedono oltre 200 cittadini che, attraverso l'avvocato Enzo Galazzo (nella foto), hanno inviato una lettera al prefetto di Ragusa per sollecitare la convocazione di una seduta di Consiglio Comunale Aperto riguardante la vicenda. Il Presidente del Consiglio, si afferma nella lettera, ha negato l’adempimento con motivazioni infondate e speciose ed ha inserito il punto nell’ordine del giorno del Consiglio celebrato in seduta ordinaria mercoledì 24 agosto. Nella lettera si segnala, inoltre, che il 9 luglio scorso il Sindaco ha fatto divieto di emungere acqua dal pozzo, abusivo perché mai autorizzato, e però inammissibilmente attivato dal 5 al 9 luglio. La richiesta del Comune di autorizzazione postuma giace infatti presso l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa.

Il Sindaco ed il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale hanno ripetutamente dichiarato che l’acqua, distribuita agli utenti del litorale est di Pozzallo, è potabile e che torneranno ad erogarla non appena il Genio Civile autorizzerà il pozzo. Ma ci sono analisi di laboratorio che, affermano i 219 pozzallesi, attestano l’esatto contrario. La contrapposizione tra le due tesi circa la natura dell’acqua, se potabile o meno, ha indotto 219 cittadini a richiedere, a norma di Statuto, una seduta del Consiglio Comunale Aperto, illegittimamente se non illecitamente negata, per fare chiarezza al riguardo.