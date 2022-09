Due romeni condannati a Ragusa per violenza sessuale arrestati a Vicenza

Due romeni sono stati arrestati a Vicenza dalla Polizia perché destinatari di un ordine di carcerazione per violenza sessuale emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa a seguito di una condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Lo rende noto la Questura di Vicenza che ha spiegato come la posizione dei due romeni arrestati sia emersa nel corso delle attività di prevenzione e di controllo nell’ambito della manifestazione fieristica Vicenzaoro. Il personale della Questura era intento a effettuare controlli sulla posizione degli addetti impegnati nelle attività di montaggio degli stand per la manifestazione fieristica quando sono emersi rilevanti riscontri su due cittadini romeni che consentivano al personale della Squadra Mobile di procedere al loro arresto.