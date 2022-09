Siracusa, sorpreso in via Santi Amato con cocaina e crack: denunciato

Agenti del Commissariato “Ortigia” hanno denunciato un giovane siracusano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di droga nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, gli uomini del Commissariato aretuseo hanno sorpreso, nei pressi di Via Santi Amato, il giovane in possesso di 11 dosi di cocaina, 1 dose di crack e una dose di hashish e di 300 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita di spaccio.